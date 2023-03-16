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Карабах 16.03.2023 15:30

Азербайджан подписал контракты с компаниями из Турции на $3 млрд на реализацию проектов в Карабахе и В.Зангезуре - Алиев

Азербайджан подписал с компаниями из Турции подрядные контракты на сумму свыше $3 млрд на реализацию проектов по восстановлению освобожденных территорий – Карабаха и Восточного Зангезура, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«После освобождения Карабаха и Восточного Зангезура от армянской оккупации в 2020 году Азербайджан проводит широкомасштабные восстановительные работы на этих территориях. Азербайджан возвращает жизнь на обширные территории, полностью разрушенные Арменией. Мы приступили к реализации программы «Великое возвращение» по возвращению бывших вынужденных переселенцев в родные края. Турецкие компании активно участвуют в процессе восстановления в качестве подрядчиков во многих инфраструктурных проектах. Стоимость контрактов, подписанных на сегодняшний день с турецкими компаниями, превышает $3 млрд», - сказал Алиев в четверг, выступая на внеочередном Саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре.

По его словам, Азербайджан с нуля отстраивает на освобожденных территориях 9 городов и на первом этапе - более 300 сел и поселков. «Это уникальная и беспрецедентная модель постконфликтного восстановления, проводимого национальным правительством за счет собственных финансовых ресурсов. В 2021-2022 годах Азербайджан направил около $4 млрд на работы по восстановлению на освобожденных территориях. В этом году мы планируем выделить на эти цели не менее $1,7 млрд», - добавил Алиев.

Президент подчеркнул, что страны ОТГ участвуют в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган трижды посещал эти территории, побывав в Шуше, Физули, Зангилане и Джебраиле.

Алиев также поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за школу, которую Узбекистан строит в освобожденном от оккупации Физулинском районе, и творческий центр, который возводится Казахстаном в этом же районе.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, ТУРЦИЯ, КАРАБАХ


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