Армения должна нести ответственность за отказ открыть Зангезурский коридор – президент Азербайджана

Армения должна нести ответственность за отказ от выполнения обязательства по открытию Зангезурского коридора, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Хотя Армения и признала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана на встречах в Праге и Сочи (в октябре – ИФ) в 2022 году, она все еще полностью не вывела свои войска с территорий Азербайджана. В Карабахе остаются незаконные армянские формирования и криминальные элементы», - сказал Алиев в четверг на внеочередном Саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре.
Глава государства также отметил, что Армения уклоняется от выполнения обязательства открыть Зангезурский коридор.
«Армения также уклоняется от обязательства открыть Зангезурский коридор. Таким образом, Армения грубо нарушает заявление, подписанное 10 ноября 2020 года, и должна нести за это ответственность», - подчеркнул президент Азербайджана.
Алиев также сообщил, что западные азербайджанцы, которые были подвергнутые этническим чисткам, в настоящее время создали объединение для возвращения на свои исторические земли. «Они поставили перед собой цель мирным путем вернуться на свои исторические земли. Согласно концепции возвращения Общины западного Азербайджана, для возвращения на свои земли, находящиеся на территории нынешней Армении, необходима соответствующая верификация и международное соглашение с механизмом гарантий и юридической базой», - сказал президент.
«Армения должна обеспечить права и защиту западных азербайджанцев, также, как мы (Азербайджан - ИФ) обеспечим права и защиту армянских жителей, проживающих в Карабахе», - добавил Алиев.
Б.Рустамбеков
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