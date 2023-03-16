Правительство Эстонии предлагает Европейскому союзу разработать новый пакет антироссийских санкций, в котором одно из главных мест уделить сокращению доходов за счет поставок энергоносителей.
"Мы выступаем за то, чтобы пересмотреть "потолок" цен на сырую нефть, значительно снизить его. Каждый цент, каждый доллар снижения ведет к значительному падению доходов России, в миллиардах в годичной перспективе", - заявил в четверг на пресс-конференции министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
По его словам, Евросоюз должен также предпринять шаги по сокращению возможностей России вывозить свою сырую нефть морем.
"Наше предложение - запретить продажу танкеров России и не допускать перезагрузку нефти через территориальные воды Евросоюза", - сказал Рейнсалу.
В случае нарушений правил "потолка" цен или транспортировки нефти предлагается вводить санкции на танкеры или фирмы - нарушители, в том числе не допускать их в пространство ЕС.
Эстония намерена также предложить ЕС во избежание уклонения от санкций вообще запретить транзит санкционных товаров.
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