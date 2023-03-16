Макрон пообещал значительно увеличить бюджет и персонал французского МИД

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в четверг о планах увеличить в 2024-2027 годах финансирование французского министерства иностранных дел на 20% и численный состав сотрудников на 700 человек, сообщила газета Le Figaro.
Это будет сделано, чтобы бюджет МИД и его персонал "соответствовали амбициям" французской дипломатии, приводит газета слова президента, который выступал во внешнеполитическом ведомстве.
"Я желаю полного перевооружения нашей дипломатии", - сказал Макрон.
Он заявил, что за четыре ближайших года произойдет увеличение персонала министерства на 700 рабочих мест и финансирования - на 20%, до 7,9 млрд евро.
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