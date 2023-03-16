Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

15.03 $/bbl +/- WTI 67.61 -3.72 Brent 73.69 -3.76

Дальнее зарубежье 16.03.2023 16:19

Макрон пообещал значительно увеличить бюджет и персонал французского МИД

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в четверг о планах увеличить в 2024-2027 годах финансирование французского министерства иностранных дел на 20% и численный состав сотрудников на 700 человек, сообщила газета Le Figaro.

Это будет сделано, чтобы бюджет МИД и его персонал "соответствовали амбициям" французской дипломатии, приводит газета слова президента, который выступал во внешнеполитическом ведомстве.

"Я желаю полного перевооружения нашей дипломатии", - сказал Макрон.

Он заявил, что за четыре ближайших года произойдет увеличение персонала министерства на 700 рабочих мест и финансирования - на 20%, до 7,9 млрд евро.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, МИД


Похожие новости


Макрон проводит рождественские каникулы на Лазурном берегу Макрон призывает богатые страны помогать бедным государствам в борьбе с изменением климата Макрон с супругой прибыли на аудиенцию к папе римскому AFchamber предлагает Макрону онлайн-встречу о перспективах французского бизнеса в Азербайджане Макрон обещает как можно скорее урегулировать топливный кризис Алиев провел встречу с Макроном, Мишелем и Пашиняном Макрон рассчитывает провести телефонный разговор с Алиевым по ситуации на Южном Кавказе Вопрос боестолкновений на армяно-азербайджанской границе должен быть обсужден на Совбезе ООН на объективной основе - Алиев Макрон пообещал помочь ФРГ с газом зимой в обмен на электричество Алиев в разговоре с Макроном указал на необходимость вывода армянских НВФ из Карабаха

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az