Польша в ближайшие дни передаст Украине четыре МиГ-29

Польша поставит Украине несколько истребителей МиГ-29, сообщил в четверг польский президент Анджей Дуда.

"В ближайшие дни мы передадим Украине четыре истребителя, другим МиГам необходим ремонт", - сказал Дуда на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павлом, который прибыл с визитом в Варшаву.

Ранее на этой неделе премьер Польши Матеуш Моравецкий заявлял о возможности передачи Украине польских истребителей МиГ-29 в ближайшие недели.

В министерстве обороны Польши в свою очередь сообщали о готовности Варшавы поставлять Украине истребители МиГ-29, если эти поставки будут идти в рамках международной коалиции.

Также сообщалось, что Варшава уже передала Украине 14 танков Leopard 2.