ABB открыл второй филиал в Сумгайыте

ОАО «Международный банк Азербайджана» (ABB) открыл второй филиал в г. Сумгайыт с целью расширения финансовых услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам.
Новый филиал действует по адресу: улица Узеира Гаджибекова, 13-й микрорайон, город Сумгайыт.
ABB создан в 1992 году и является крупнейшим банком страны. Акционерами банка являются 1763 юридических и физических лиц: 96,37% акций принадлежит государству.
Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 92,56%, Госслужбы по имущественным вопросам - 3,81%. Кроме этого, 3,06% в капитале банка принадлежит физическим лицам - миноритариям, ЗАО «Агракредит» - 0,23%, 0,34% - прочим юрлицам.
Р.Ахмедов
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