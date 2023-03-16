В Азербайджане ощутили землетрясение в Иране магнитудой 5,6

В Азербайджане ощутили отголоски землетрясения магнитудой 5,6, произошедшего в четверг в Иране. Об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

По данным центра, что подземные толчки силой до 3-5 баллов ощутили жители Нахчыванской Автономной республики Азербайджана.

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 15:47 по бакинскому времени.

«По данным Бюро исследований землетрясений, в 15:47 по местному времени в131 км к юго-западу от Нахчыванской сейсмологической станции на территории Ирана зарегистрировано землетрясение», - говорится в сообщении.

Эпицентр землетрясения имел координаты 38.45 градуса северной широты, 44.93 градуса восточной долготы, очаг залегал на глубине 10 километров.

Р.Керимов