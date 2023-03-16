AZAL планирует расширение авиапарка вертолетами типа Agusta

Президент ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) Джахангир Аскеров в четверг провел встречу со старшим вице-президентом по международному маркетингу и стратегическим кампаниям Главного коммерческого офиса итальянского концерна «Leonardo» Марко Буратти.
«В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества в гражданской авиации и спектр актуальных вопросов в авиасфере. В частности, стороны обсудили возможность поставки радиолокационной станции в международных аэропортах, построенных на освобожденных территориях Азербайджана, новой автоматизированной системы управления багажа в Международном аэропорту Гейдар Алиев (в Баку), а также расширение авиапарка вертолетами типа Agusta и предоставление их технического обслуживания», - говорится в сообщении AZAL.
Аскеров и Буратти отметили широкий потенциал для сотрудничества через совместные проекты и инициативы, обменялись мнениями об аспектах развития партнерства в различных направлениях гражданской авиации Азербайджана и выразили готовность к долгосрочному партнерству.
По информации общества, концерн Leonardo с 2006 года тесно сотрудничает с AZAL. За весь период сотрудничества было реализовано множество проектов, среди которых поставки самолетов, вертолетов и другое. Среди проектов последних лет – поставки навигационной системы и системы посадки воздушных судов в международных аэропортах, построенных на освобожденных территориях Азербайджана.
Итальянский концерн Leonardo предлагает широкий ассортимент инновационных продуктов для авиации и аэрокосмической отрасли, разрабатывает многочисленные возможности в сфере обороны, безопасности и т.д. Непрерывные исследования, цифровое производство и устойчивое развитие являются фундаментальными краеугольными камнями деятельности компании.
Н.Аббасова
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