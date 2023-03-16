В Греции продолжаются массовые протесты после крупной железнодорожной катастрофы

Работа греческих аэропортов и паромное сообщение парализовано в четверг в Греции из-за акций протеста, организованных по призыву греческих профсоюзов после недавней крупной железнодорожной катастрофы.
По данным греческой газеты "Катимерини", не работают также госучреждения и школы, нарушено движение городского и междугороднего транспорта. В Афинах остановилось метро, протестуют также водители такси и железнодорожники.
Протестующие обвиняют правительство в том, что чиновники закрыли глаза на замечания со стороны профсоюзов по поводу несовершенной системы обеспечения безопасности на железных дорогах. Они также требуют от властей провести тщательное расследование причин катастрофы.
На прошлой неделе протестные выступления в Афинах собирали до 30 тыс. человек, в Салониках - до 20 тыс.
1 марта близ города Евангелисмос в 230 км к северо-западу от Афин произошло столкновение пассажирского и грузового поездов, погибли 57 человек. Впоследствии стало известно о серьезных проблемах в системе обеспечения безопасности на этой наиболее загруженной железнодорожной линии в Греции.
МИД Азербайджана призвал международное сообщество воздействовать на Армению для выполнения обязательств
Армения должна нести ответственность за отказ открыть Зангезурский коридор – президент Азербайджана
Азербайджан подписал контракты с компаниями из Турции на $3 млрд на реализацию проектов в Карабахе и В.Зангезуре - Алиев
Лидеры Польши и Чехии обсудили развитие газопроводных систем
Credit Suisse планирует получить от ЦБ Швейцарии финансирование на сумму до $54 млрд
США в 2022г увеличили экспорт нефти на 22%, до рекордных 3,6 млн б/с
В Азербайджане свыше 460 военнослужащих за безупречную службу получат жилье
Алиев: из Азербайджана в Турцию перечислено свыше $45 млн для ликвидации последствий землетрясения
В Карабахе и В.Зангезуре с 10 ноября 2020 года в результате подрыва на минах погибли 49 человек
В Азербайджане ощутили землетрясение в Иране магнитудой 5,6
ABB открыл второй филиал в Сумгайыте
Власти Азербайджана планируют превратить Нахчыван в зону зеленой энергии - Алиев
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank принял участие в акции по посадке деревьев
Начните свое весеннее путешествие с выгодным роумингом от “Nar”!
Kapital Bank организовал для местных банков семинар «Цифровой банкинг»
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна