Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

15.03 $/bbl +/- WTI 67.61 -3.72 Brent 73.69 -3.76

Дальнее зарубежье 16.03.2023 19:02

В Греции продолжаются массовые протесты после крупной железнодорожной катастрофы

Работа греческих аэропортов и паромное сообщение парализовано в четверг в Греции из-за акций протеста, организованных по призыву греческих профсоюзов после недавней крупной железнодорожной катастрофы.

По данным греческой газеты "Катимерини", не работают также госучреждения и школы, нарушено движение городского и междугороднего транспорта. В Афинах остановилось метро, протестуют также водители такси и железнодорожники.

Протестующие обвиняют правительство в том, что чиновники закрыли глаза на замечания со стороны профсоюзов по поводу несовершенной системы обеспечения безопасности на железных дорогах. Они также требуют от властей провести тщательное расследование причин катастрофы.

На прошлой неделе протестные выступления в Афинах собирали до 30 тыс. человек, в Салониках - до 20 тыс.

1 марта близ города Евангелисмос в 230 км к северо-западу от Афин произошло столкновение пассажирского и грузового поездов, погибли 57 человек. Впоследствии стало известно о серьезных проблемах в системе обеспечения безопасности на этой наиболее загруженной железнодорожной линии в Греции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГРЕЦИЯ, ЖЕЛДОРОГА, КАТАСТРОФА, ПРОТЕСТЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az