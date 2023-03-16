В Греции продолжаются массовые протесты после крупной железнодорожной катастрофы

Работа греческих аэропортов и паромное сообщение парализовано в четверг в Греции из-за акций протеста, организованных по призыву греческих профсоюзов после недавней крупной железнодорожной катастрофы.

По данным греческой газеты "Катимерини", не работают также госучреждения и школы, нарушено движение городского и междугороднего транспорта. В Афинах остановилось метро, протестуют также водители такси и железнодорожники.

Протестующие обвиняют правительство в том, что чиновники закрыли глаза на замечания со стороны профсоюзов по поводу несовершенной системы обеспечения безопасности на железных дорогах. Они также требуют от властей провести тщательное расследование причин катастрофы.

На прошлой неделе протестные выступления в Афинах собирали до 30 тыс. человек, в Салониках - до 20 тыс.

1 марта близ города Евангелисмос в 230 км к северо-западу от Афин произошло столкновение пассажирского и грузового поездов, погибли 57 человек. Впоследствии стало известно о серьезных проблемах в системе обеспечения безопасности на этой наиболее загруженной железнодорожной линии в Греции.