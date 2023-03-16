Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

15.03 $/bbl +/- WTI 67.61 -3.72 Brent 73.69 -3.76

ТЭК 16.03.2023 17:21

Экспорт нефти из Азербайджана в январе-феврале увеличился на 5,6%

Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в январе-феврале 2023 года составил 5 млн 175 тыс. 61,27 тонн (номенклатурный код 2709), что на 5,6% выше показателя января-февраля 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Общая стоимость экспортированной за отчетный период нефти составила $3 млрд 250 млн 676,94 тыс. (рост на 10,4%).

Доля нефти в общей структуре экспорта в январе-феврале 2023 года составила 71,91% (49,33% в январе-феврале 2022 года - ИФ).

В январе-феврале 2023 года покупателями азербайджанской нефти являлись 15 стран. Среди них, согласно данным ГТК, традиционно, главным покупателем остается Италия, на долю которой пришлось 35% всего экспорта "черного золота" за январь-февраль 2023 года.

Помимо Италии, в топ-3 покупателей вошли Израиль и Испания.

Структура экспорта нефти в январе-феврале 2023 года по странам-покупателям:

Страны

Объемы в тоннах:

Выручка в тыс., $

Италия

1 812300,15

1 157474,83

Израиль

528972,46

331537,83

Испания

425843,81

273803,29

Германия

391093,25

248823,84

Индия

322662,47

201908,61

Чехия

257848,90

161999,43

Турция

253528,61

151873,99

Греция

212422,84

136371,97

Румыния

176403,69

112481,23

Австрия

176251,80

95280,09

Ирландия

175028,65

93438,2

Вьетнам

138516,86

85 115,06

Индонезия

128188,47

85009,7

Португалия

92952,72

62898,43

Франция

83046,60

52660,43

Всего

5 175061,27

3 250676,94

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ЭКСПОРТ, ТАМОЖНЯ


Похожие новости


Азербайджан в январе-феврале экспортировал свыше 4 млн т нефти - Шахбазов Казахстан намерен в марте протестировать отправку на экспорт кашаганской нефти через Азербайджан Экспорт нефти по трубопроводу Баку-Супса в 2022г составил 1 млн т SOCAR в 2022г сократила экспорт нефти с конденсатом по Баку-Новороссийск МЭА: экспорт нефти из РФ в январе вырос до 5,1 млн б/с, нефтепродуктов - остался на уровне 3,1 млн б/с Экспорт нефти из Азербайджана в январе снизился на 36% Экспорт по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в декабре вырос на 10% - ОПЕК У России большой потенциал для дальнейшего увеличения поставок нефти в Китай - МИД Грузоотправители нефти, транспортируемой по БТД, осведомлены о форс-мажорных обстоятельствах с отгрузкой в Джейхане - BP Ирак в январе на 2% сократил экспорт нефти относительно декабря

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az