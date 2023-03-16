Экспорт нефти из Азербайджана в январе-феврале увеличился на 5,6%

Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в январе-феврале 2023 года составил 5 млн 175 тыс. 61,27 тонн (номенклатурный код 2709), что на 5,6% выше показателя января-февраля 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
Общая стоимость экспортированной за отчетный период нефти составила $3 млрд 250 млн 676,94 тыс. (рост на 10,4%).
Доля нефти в общей структуре экспорта в январе-феврале 2023 года составила 71,91% (49,33% в январе-феврале 2022 года - ИФ).
В январе-феврале 2023 года покупателями азербайджанской нефти являлись 15 стран. Среди них, согласно данным ГТК, традиционно, главным покупателем остается Италия, на долю которой пришлось 35% всего экспорта "черного золота" за январь-февраль 2023 года.
Помимо Италии, в топ-3 покупателей вошли Израиль и Испания.
Структура экспорта нефти в январе-феврале 2023 года по странам-покупателям:
|
Страны
|
Объемы в тоннах:
|
Выручка в тыс., $
|
Италия
|
1 812300,15
|
1 157474,83
|
Израиль
|
528972,46
|
331537,83
|
Испания
|
425843,81
|
273803,29
|
Германия
|
391093,25
|
248823,84
|
Индия
|
322662,47
|
201908,61
|
Чехия
|
257848,90
|
161999,43
|
Турция
|
253528,61
|
151873,99
|
Греция
|
212422,84
|
136371,97
|
Румыния
|
176403,69
|
112481,23
|
Австрия
|
176251,80
|
95280,09
|
Ирландия
|
175028,65
|
93438,2
|
Вьетнам
|
138516,86
|
85 115,06
|
Индонезия
|
128188,47
|
85009,7
|
Португалия
|
92952,72
|
62898,43
|
Франция
|
83046,60
|
52660,43
|
Всего
|
5 175061,27
|
3 250676,94
Н.Аббасова
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