Экспорт нефти из Азербайджана в январе-феврале увеличился на 5,6%

Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в январе-феврале 2023 года составил 5 млн 175 тыс. 61,27 тонн (номенклатурный код 2709), что на 5,6% выше показателя января-февраля 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Общая стоимость экспортированной за отчетный период нефти составила $3 млрд 250 млн 676,94 тыс. (рост на 10,4%).

Доля нефти в общей структуре экспорта в январе-феврале 2023 года составила 71,91% (49,33% в январе-феврале 2022 года - ИФ).

В январе-феврале 2023 года покупателями азербайджанской нефти являлись 15 стран. Среди них, согласно данным ГТК, традиционно, главным покупателем остается Италия, на долю которой пришлось 35% всего экспорта "черного золота" за январь-февраль 2023 года.

Помимо Италии, в топ-3 покупателей вошли Израиль и Испания.

Структура экспорта нефти в январе-феврале 2023 года по странам-покупателям:

Страны Объемы в тоннах: Выручка в тыс., $ Италия 1 812300,15 1 157474,83 Израиль 528972,46 331537,83 Испания 425843,81 273803,29 Германия 391093,25 248823,84 Индия 322662,47 201908,61 Чехия 257848,90 161999,43 Турция 253528,61 151873,99 Греция 212422,84 136371,97 Румыния 176403,69 112481,23 Австрия 176251,80 95280,09 Ирландия 175028,65 93438,2 Вьетнам 138516,86 85 115,06 Индонезия 128188,47 85009,7 Португалия 92952,72 62898,43 Франция 83046,60 52660,43 Всего 5 175061,27 3 250676,94

Н.Аббасова