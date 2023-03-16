Британия запрещает использовать TikTok на правительственных устройствах

Великобритания вводит запрет на использование соцсети TikTok на правительственных телефонах и электронных устройствах из соображений безопасности, заявил в четверг канцлер герцогства Ланкастерского, секретарь британского кабинета министров Оливер Доуден.
"Мы собираемся запретить TikTok на правительственных устройствах. Мы сделаем это немедленно", - сказал Доуден, выступая в палате общин.
"Мы переходим к системе, в которой правительственные устройства смогут получить доступ к приложениям третьих стран, включенным лишь в предварительно утвержденный список. Эта система уже действует во многих ведомствах, теперь она станет правилом для всего правительства", - добавил он.
По словам министра, приложения соцсетей, в частности, TikTok, собирают и хранят большой объем информации о пользователях, включая контакты, пользовательский контент и информацию о геолокации.
"На электронных устройствах правительства эта информация может носить конфиденциальный характер", - отметил Доуден.
Он подчеркнул, что существует риск того, что приложения могут использовать правительственные данные.
Доуден сообщил, что правительство введет "ограниченные исключения по использованию TikTok на правительственных устройствах, где оно требуется по оперативным причинам".
Он отметил, что это решение принято вслед за США, Канадой и ЕС.
В конце прошлого года Конгресс США одобрил законопроект, запрещающий использование соцсети TikTok на телефонах и электронных устройствах федерального правительства.
В феврале Белый дом предоставил всем федеральным агентствам 30 дней на то, чтобы удалить TikTok со всех правительственных устройств.
В свою очередь, американские законодатели планируют рассмотреть законопроект, который позволит президенту Соединенных Штатов вовсе запретить использование этого приложения.
В общей сложности тринадцать штатов США уже приняли меры против TikTok, который принадлежит компании ByteDance, базирующейся в Китае.
По мнению американских властей, правительство КНР может использовать китайское приложение для сбора данных американских пользователей.
МИД Азербайджана призвал международное сообщество воздействовать на Армению для выполнения обязательств
Армения должна нести ответственность за отказ открыть Зангезурский коридор – президент Азербайджана
Азербайджан подписал контракты с компаниями из Турции на $3 млрд на реализацию проектов в Карабахе и В.Зангезуре - Алиев
Лидеры Польши и Чехии обсудили развитие газопроводных систем
Credit Suisse планирует получить от ЦБ Швейцарии финансирование на сумму до $54 млрд
США в 2022г увеличили экспорт нефти на 22%, до рекордных 3,6 млн б/с
В Азербайджане свыше 460 военнослужащих за безупречную службу получат жилье
Алиев: из Азербайджана в Турцию перечислено свыше $45 млн для ликвидации последствий землетрясения
В Карабахе и В.Зангезуре с 10 ноября 2020 года в результате подрыва на минах погибли 49 человек
В Азербайджане ощутили землетрясение в Иране магнитудой 5,6
ABB открыл второй филиал в Сумгайыте
Власти Азербайджана планируют превратить Нахчыван в зону зеленой энергии - Алиев
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank принял участие в акции по посадке деревьев
Начните свое весеннее путешествие с выгодным роумингом от “Nar”!
Kapital Bank организовал для местных банков семинар «Цифровой банкинг»
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна