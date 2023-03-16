Британия запрещает использовать TikTok на правительственных устройствах

Великобритания вводит запрет на использование соцсети TikTok на правительственных телефонах и электронных устройствах из соображений безопасности, заявил в четверг канцлер герцогства Ланкастерского, секретарь британского кабинета министров Оливер Доуден.

"Мы собираемся запретить TikTok на правительственных устройствах. Мы сделаем это немедленно", - сказал Доуден, выступая в палате общин.

"Мы переходим к системе, в которой правительственные устройства смогут получить доступ к приложениям третьих стран, включенным лишь в предварительно утвержденный список. Эта система уже действует во многих ведомствах, теперь она станет правилом для всего правительства", - добавил он.

По словам министра, приложения соцсетей, в частности, TikTok, собирают и хранят большой объем информации о пользователях, включая контакты, пользовательский контент и информацию о геолокации.

"На электронных устройствах правительства эта информация может носить конфиденциальный характер", - отметил Доуден.

Он подчеркнул, что существует риск того, что приложения могут использовать правительственные данные.

Доуден сообщил, что правительство введет "ограниченные исключения по использованию TikTok на правительственных устройствах, где оно требуется по оперативным причинам".

Он отметил, что это решение принято вслед за США, Канадой и ЕС.

В конце прошлого года Конгресс США одобрил законопроект, запрещающий использование соцсети TikTok на телефонах и электронных устройствах федерального правительства.

В феврале Белый дом предоставил всем федеральным агентствам 30 дней на то, чтобы удалить TikTok со всех правительственных устройств.

В свою очередь, американские законодатели планируют рассмотреть законопроект, который позволит президенту Соединенных Штатов вовсе запретить использование этого приложения.

В общей сложности тринадцать штатов США уже приняли меры против TikTok, который принадлежит компании ByteDance, базирующейся в Китае.

По мнению американских властей, правительство КНР может использовать китайское приложение для сбора данных американских пользователей.