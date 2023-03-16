Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-феврале сократилось на 53%

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-феврале 2023 года составило $ 1 млрд 869 млн 452,14 тыс., что на 53,2% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Согласно данным ГТК, за январь-февраль внешнеторговый оборот Азербайджана составил $7 млрд 171 млн 422,6 тыс. (спад на 9,7% по сравнению с январем-февралем 2022г - ИФ). При этом экспорт составил $4 млрд 520 млн 437,37 тыс. (спад на 24,3%), импорт - $2 млрд 650 млн 985,23 тыс. (спад на 33,6%).

В структуре экспорта основной объем пришелся на продукцию нефтегазового сектора (85,59%).

В структуре импорта на продовольственную продукцию пришлось 13,59%, табак и табачную продукцию - 0,67%, фармацевтическую продукцию - 5,59%, удобрения - 0,39%, пластмассы и изделия из них - 2,97%, древесину и продукцию из нее -2,19%, одежду и аксессуары для одежды – 1,66%, черные металлы и изделия из них – 5,56%, машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование и запчасти к ним – 16,99%, транспортные средства и запчасти – 17,13%, мебель - 0,63%, прочее - 32,63%.

Во внешнеторговых операциях было задействовано 5,47 тыс. государственных и частных предприятий, 12,697 тыс. физических лиц.

В отчетный период Азербайджан осуществлял торговые операции со 155 странами.

Основные операции при экспорте Азербайджан проводил с Италией (29,26% от общего экспорта), Турцией (12,25%), Израилем (7,34%), Испанией (6,14%), Германией (5,65%), Румынией (5,63%), Индией (4,49%), Россией (4,33%), Чехией (3,59%), Грузией (3,51%).

Основные операции при импорте Азербайджан проводил с Россией (21,34%), Китаем (14,33%), Турцией (12,88%), Францией (7,65%), Германией (4,66%), Туркменистаном (3,38%), Ираном (3,12%), Казахстаном (3,01%), США (2,86%) и Италией (2,78%).

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в 2022 году составило $23 млрд 606 млн 771,14 тыс., что в 2,2 раза больше показателя 2021 года.

Б.Рустамбеков