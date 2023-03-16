Глава МИД Армении посетит РФ 20 марта, встретится с Лавровым

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян нанесет визит в Россию 20 марта, встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. "Подтверждаю встречу глав МИД Армении и России 20 марта в Москве", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

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