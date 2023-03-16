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Финансы 16.03.2023 17:37

Finca Azerbaycan разместила облигации на 3 млн манатов

Небанковская кредитная организация (НБКО) «Finca Azerbaycan» на аукционе в четверг разместила облигации на сумму 3 млн манатов.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» на Бакинской фондовой бирже, на площадке которой было осуществлено размещение, 7 инвесторов в ходе аукциона подали 7 заявок.

По итогам аукциона был размещен объем облигаций, выставленных на аукцион – 3 млн манатов.

Таким образом, Finca Azerbaycan в 2021-2023гг разместила облигации на 12 млн манатов.

Как сообщалось ранее, «Finca Azerbaycan» планирует размещение облигаций на 10 млн манатов тремя траншами: первый и второй транши - по 3 млн манатов, третий – 4 млн манатов.

Эмиссия разделена на 100 тыс. облигаций номиналом в 100 манат за ценную бумагу. Срок обращения облигаций – 24 месяца, доходность – 12,5% годовых (купонная выплата будет осуществляться раз в квартал).

Finca Azerbaycan зарегистрирована в ноябре 1999 года и осуществляет операции на рынке ритейла и микрокредитования. Уставный капитал организации равен 3 млн 756,572 тыс. манатов, ее единственным учредителем является «Finca Microfinance Cooperatief U.A.» (Нидерланды). Активы НБКО по состоянию на конец 2021 года оцениваются в 35,87 млн манатов, капитал – 15,44 млн манатов, обязательства – 20,4 млн манатов. Прибыль НБКО по итогам 2021 года составила 2,6 млн манатов.

Р.Ахмедов

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Тэги: НБКО, ОБЛИГАЦИИ, РАЗМЕЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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