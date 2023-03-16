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Транспорт и связь 16.03.2023 17:45

В Азербайджан в январе-феврале импортированы легковушки стоимостью $175 млн

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в январе 2023 года составил 13 939 единиц общей стоимостью $199 млн 318,66 тыс. (рост на 58,9%), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

По сравнению с январем-февралем 2022 года число импортируемых автомобилей увеличилось на 25,6%.

По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров – 12 951 (рост на 25,3%) стоимостью $175 млн 239,62 тыс. (рост на 84,2%). В том числе, завезено 222 электрокаров на $9 млн 320,26 тыс. и 1 815 единиц гибридных автомобилей на сумму $37 млн 771,52 тыс.

Кроме этого, в Азербайджан импортировано 871 единица (рост на 30,4%) на $13 млн 566,42 тыс. (спад на 5,5%) моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок, 88 единиц моторных транспортных средств спецназначения (рост в 1,76 раза) на $3 млн 661,72 тыс.

Также за отчетный период в республику ввезено 29 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (спад на 66,6%) на $1 млн 725,89 тыс.

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в 2022 году составил 74,577 тыс. единицы общей стоимостью $1 млрд 57 млн 792,37 тыс.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АВТОМОБИЛИ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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