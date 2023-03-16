Лидеры Польши и Чехии обсудили развитие газопроводных систем

Президенты Польши и Чехии Анджей Дуда и Петр Павел во время встречи в Варшаве обменялись мнениями о развитии газопроводных систем, безопасности в Европе и поддержке Украины, сообщает в четверг Associated Press.

Главы государств обсудили развитие региональных газопроводов, которые, по замыслу Варшавы и Праги, позволят им избавиться от зависимости от поставок энергоносителей из России. Также президенты договорились развивать железнодорожную и автодорожную инфраструктуру.

Они также обсудили тему поддержки Украины и вопросы безопасности в регионе в рамках подготовки к саммиту НАТО, который пройдет в июле в Вильнюсе.

Павел посетил Польшу, чтобы подчеркнуть "хорошие отношения и общий подход к проблемам безопасности в регионе" между двумя странами. Он заявил, что прямо сейчас связи между Варшавой и Прагой находятся на высоком уровне.

Ранее в четверг во время совместной пресс-конференции с Павлом Дуда объявил, что Польша поставит Украине несколько истребителей МиГ-29.