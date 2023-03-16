Лидеры Польши и Чехии обсудили развитие газопроводных систем

Президенты Польши и Чехии Анджей Дуда и Петр Павел во время встречи в Варшаве обменялись мнениями о развитии газопроводных систем, безопасности в Европе и поддержке Украины, сообщает в четверг Associated Press.
Главы государств обсудили развитие региональных газопроводов, которые, по замыслу Варшавы и Праги, позволят им избавиться от зависимости от поставок энергоносителей из России. Также президенты договорились развивать железнодорожную и автодорожную инфраструктуру.
Они также обсудили тему поддержки Украины и вопросы безопасности в регионе в рамках подготовки к саммиту НАТО, который пройдет в июле в Вильнюсе.
Павел посетил Польшу, чтобы подчеркнуть "хорошие отношения и общий подход к проблемам безопасности в регионе" между двумя странами. Он заявил, что прямо сейчас связи между Варшавой и Прагой находятся на высоком уровне.
Ранее в четверг во время совместной пресс-конференции с Павлом Дуда объявил, что Польша поставит Украине несколько истребителей МиГ-29.
Алиев и Путин обсудили меры, направленные на обеспечение безопасности и стабильности на Южном Кавказе
МИД Азербайджана призвал международное сообщество воздействовать на Армению для выполнения обязательств
Армения должна нести ответственность за отказ открыть Зангезурский коридор – президент Азербайджана
В Азербайджане свыше 460 военнослужащих за безупречную службу получат жилье
Алиев: из Азербайджана в Турцию перечислено свыше $45 млн для ликвидации последствий землетрясения
В Карабахе и В.Зангезуре с 10 ноября 2020 года в результате подрыва на минах погибли 49 человек
В Азербайджане ощутили землетрясение в Иране магнитудой 5,6
ABB открыл второй филиал в Сумгайыте
Власти Азербайджана планируют превратить Нахчыван в зону зеленой энергии - Алиев
Профсоюзы Франции назначили 23 марта новым днем протестов против пенсионной реформы
Вучич не питает особых надежд в связи с предстоящей встречей с представителями Косово и ЕС
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank принял участие в акции по посадке деревьев
Начните свое весеннее путешествие с выгодным роумингом от “Nar”!
Kapital Bank организовал для местных банков семинар «Цифровой банкинг»
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна