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ТЭК 16.03.2023 20:45

Лидеры Польши и Чехии обсудили развитие газопроводных систем

Президенты Польши и Чехии Анджей Дуда и Петр Павел во время встречи в Варшаве обменялись мнениями о развитии газопроводных систем, безопасности в Европе и поддержке Украины, сообщает в четверг Associated Press.

Главы государств обсудили развитие региональных газопроводов, которые, по замыслу Варшавы и Праги, позволят им избавиться от зависимости от поставок энергоносителей из России. Также президенты договорились развивать железнодорожную и автодорожную инфраструктуру.

Они также обсудили тему поддержки Украины и вопросы безопасности в регионе в рамках подготовки к саммиту НАТО, который пройдет в июле в Вильнюсе.

Павел посетил Польшу, чтобы подчеркнуть "хорошие отношения и общий подход к проблемам безопасности в регионе" между двумя странами. Он заявил, что прямо сейчас связи между Варшавой и Прагой находятся на высоком уровне.

Ранее в четверг во время совместной пресс-конференции с Павлом Дуда объявил, что Польша поставит Украине несколько истребителей МиГ-29.

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Тэги: ПОЛЬША, ЧЕХИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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