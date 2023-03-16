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ТЭК 16.03.2023 22:46

Глава Минэнерго Саудовской Аравии и Новак подтвердили приверженность решению ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 2 млн б/с до конца 2023г

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман и вице-премьер РФ Александр Новак подтвердили приверженность своих стран решению, принятому ОПЕК+ в октябре 2022 года, - о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки до конца 2023 года.

О встрече Новака и Абдулазиза бен Сальмана в Эр-Рияде сообщило Саудовское агентство новостей.

Стороны обсудили подготовку к заседанию саудовско-российской межправительственной комиссии (МПК) по торговому, экономическому, научному и техническому сотрудничеству, а также "усилия группы ОПЕК+ по содействию рыночному балансу и стабильности" и продолжение сотрудничества двух стран в рамках объединения.

Пресс-служба правительства РФ по итогам встречи также отмечает, что обсуждались вопросы взаимодействия двух стран в нефтегазовой области, включая достижение целей по сохранению рыночной стабильности и восстановлению баланса спроса и предложения нефти на мировом рынке.

"В частности, речь шла о взаимопонимании в рамках ОПЕК+. Стороны подчеркнули приверженность двух стран принятому ОПЕК+ в октябре прошлого года решению сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки до конца 2023 года и продолжению российско-саудовского сотрудничества в рамках ОПЕК+, которое является основой для укрепления баланса и стабильности глобального нефтяного рынка", - говорится в сообщении.

Очередное заседание МПК с Саудовской Аравией должно было состояться в октябре 2022 года в Москве, в рамках Российской энергетической недели, но оно не состоялось. Новак говорил, что дата заседания будет определена позднее.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, РОССИЯ, НЕФТЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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