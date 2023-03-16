Глава МИД КНР заявил украинскому коллеге о готовности содействовать решению кризиса на Украине

Глава МИД КНР Цинь Ган заявил в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой об опасениях Пекина того, что конфликт на Украине может выйти из-под контроля, передает в четверг телеканал CGTN.

Цинь Ган заявил Кулебе о том, что Пекин "обеспокоен эскалацией и возможным выходом из-под контроля кризиса". При этом он выразил надежду на то, что все стороны смогут сохранять рациональность и сдержанность и как можно скорее возобновить переговоры для политического урегулирования кризиса.

Он подчеркнул, кто Китай занимает "объективную и справедливую позицию" и привержен "содействию мирным переговорам по украинскому кризису", а также призывает международное сообщество создать условия для этих переговоров.