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Дальнее зарубежье 16.03.2023 21:33

Глава МИД КНР заявил украинскому коллеге о готовности содействовать решению кризиса на Украине

Глава МИД КНР Цинь Ган заявил в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой об опасениях Пекина того, что конфликт на Украине может выйти из-под контроля, передает в четверг телеканал CGTN.

Цинь Ган заявил Кулебе о том, что Пекин "обеспокоен эскалацией и возможным выходом из-под контроля кризиса". При этом он выразил надежду на то, что все стороны смогут сохранять рациональность и сдержанность и как можно скорее возобновить переговоры для политического урегулирования кризиса.

Он подчеркнул, кто Китай занимает "объективную и справедливую позицию" и привержен "содействию мирным переговорам по украинскому кризису", а также призывает международное сообщество создать условия для этих переговоров.

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Тэги: КИТАЙ, УКРАИНА, МИД, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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