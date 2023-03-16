Военные в Ливии заявили об обнаружении пропавших ранее 2,5 тонн урана

В действующей на востоке Ливии Ливийской национальной армии заявили, что обнаружили 2,5 тонны урана, о пропаже которых ранее в четверг заявили в МАГАТЭ, сообщают западные СМИ.
Военные утверждают, что нашли десять емкостей с ураном недалеко от границы с Чадом. В сообщениях подчёркивается, что МАГАТЭ пока никак не прокомментировало эти утверждения.
Ранее сообщалось, что Инспекторы МАГАТЭ обнаружили пропажу около 2,5 тонн необогащенного урана, хранившихся на объекте в Себхе в 660 км к юго-востоку от столицы Ливии Триполи.
В СМИ отмечалось, что каждую тонну этих веществ - при наличии соответствующих технологий - можно переработать в 5,6 кг материалов оружейного качества, нужных для создания ядерного оружия.
После свержения и убийства лидера Ливии Муаммара Каддафи в 2011 году в Себхе установилось безвластие, через город проходил маршрут нелегальной миграции, и по информации ООН, в Себхе фиксировали случаи работорговли. За последние годы город в основном контролировала Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара, также здесь присутствовали повстанцы из соседнего Чада.
Всего, по различным оценкам, ливийские власти накопили в правление Каддафи (1969 - 2011 годы) примерно 1 тыс. тонн уранового концентрата. В 2003 году, после вторжения США в Ирак, он раскрыл для международного сообщества информацию о наработках ядерной программы Ливии, и в 2009 году международные инспекторы вывезли последние запасы обогащенного урана из страны. Однако, по данным ООН, в 2013 году в Себхе хранили порядка 6,4 тыс. баррелей уранового концентрата.
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