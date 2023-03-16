ЕС и НАТО запустили совместную целевую группу по критически важной инфраструктуре

Европейская комиссия (ЕК) объявила в четверг о создании рабочей целевой группы ЕС-НАТО по устойчивости критически важной инфраструктуры.
"Мы должны повысить устойчивость нашей критически важной инфраструктуры, чтобы всегда быть в состоянии готовности. Сегодня мы успешно провели первое совещание целевой группы по устойчивой критической инфраструктуре. Высокопоставленные эксперты ЕС и НАТО будут работать рука об руку, чтобы выявить ключевые угрозы для нашей критически важной инфраструктуры и работать над реагированием", - заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, чьи слова приводятся в коммюнике Еврокомиссии.
В документе сообщается, что ЕС и НАТО объединяют усилия, чтобы активизировать сотрудничество в сфере устойчивости критически важной инфраструктуры для укрепления общей безопасности. О создании такой группы было объявлено фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 11 января 2023 года.
"Вызовы безопасности и устойчивости Европейского союза становятся все более сложными и динамичными. Целый ряд субъектов постоянно проверяет нашу устойчивость, стремясь использовать открытость, взаимозависимость и взаимосвязанность наших обществ и экономик", - отмечают в Брюсселе.
Повышенное внимание к этой проблеме в ЕК объясняют, в том числе, диверсией на газопроводах "Северные потоки".
Также сообщается, что ЕС и НАТО будут "обмениваться передовым опытом, улучшать общую ситуационную осведомленность, разрабатывать ключевые принципы повышения устойчивости, включая меры по смягчению последствий и действия по исправлению положения".
На данном этапе целевая группа будет охватывать четыре сектора: энергетику, цифровую инфраструктуру, транспорт и космос.
Алиев и Путин обсудили меры, направленные на обеспечение безопасности и стабильности на Южном Кавказе
МИД Азербайджана призвал международное сообщество воздействовать на Армению для выполнения обязательств
Армения должна нести ответственность за отказ открыть Зангезурский коридор – президент Азербайджана
Эстония предлагает ЕС разработать новый пакет санкций против России с понижением "потолка" цен на сырую нефть
Couche-Tard покупает АЗС TotalEnergies в Европе за 3,1 млрд евро
Глава Минэнерго Саудовской Аравии и Новак подтвердили приверженность решению ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 2 млн б/с до конца 2023г
В Азербайджане свыше 460 военнослужащих за безупречную службу получат жилье
Алиев: из Азербайджана в Турцию перечислено свыше $45 млн для ликвидации последствий землетрясения
В Карабахе и В.Зангезуре с 10 ноября 2020 года в результате подрыва на минах погибли 49 человек
В Азербайджане ощутили землетрясение в Иране магнитудой 5,6
ABB открыл второй филиал в Сумгайыте
Власти Азербайджана планируют превратить Нахчыван в зону зеленой энергии - Алиев
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank принял участие в акции по посадке деревьев
Начните свое весеннее путешествие с выгодным роумингом от “Nar”!
Kapital Bank организовал для местных банков семинар «Цифровой банкинг»
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна