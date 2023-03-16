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Дальнее зарубежье 16.03.2023 22:12

Премьер Великобритании проинформировал Зеленского о военной помощи Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и проинформировал его о ходе поставок британской военной помощи, говорится в заявлении, распространенном в четверг на Даунинг-стрит.

Британский премьер также сообщил Зеленскому о своих дискуссиях с партнерами из Франции, США и Австралии, состоявшимися в последнее время, и заявил, что Британия продолжает тесное сотрудничество с союзниками, чтобы гарантировать получение Украиной того вооружения, в котором она нуждается.

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Тэги: БРИТАНИЯ, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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