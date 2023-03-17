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ТЭК 17.03.2023 02:25

Япония в феврале сократила импорт СПГ до 12-летнего минимума

Япония, крупнейший мировой покупатель СПГ, в феврале 2023 года импортировала 6,402 млн тонн сжиженного природного газа, сообщил Минфин.

Это минимальный показатель для этого месяца за последние 12 лет. Меньший объем в феврале страна импортировала только в 2011 году (6,261 млн т).

В январе 2023 года импорт был 6,823 млн т, в феврале 2022-го - 7,108 млн тонн.

Средняя цена импорта в феврале 2023 года сложилась на уровне $752 за тысячу кубометров - это максимальный показатель за последние четыре месяца. Спотовый индекс JKM Platts за месяц был значительно ниже - около $600.

На фоне общего 10-процентного снижения импорта (по сравнению с февралем-2022) поставки из региона АСЕАН сократились лишь на 2% - до 1,8 млн тонн; с Ближнего Востока - на 41%, до 504 тыс. т, из США - на 19%, до 334 тыс. т.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ЯПОНИЯ, ФЕВРАЛЬ, СПГ, ИМПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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