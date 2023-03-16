Глава Минобороны Литвы сообщил о передаче нового пакета военной помощи Украине

Новый пакет военной помощи Литвы Украине включает 155-миллиметровые боеприпасы, внедорожники и продовольственные пайки, сообщил в четверг литовский министр обороны Арвидас Анушаускас. "Общая военная помощь Литвы Украине достигнет почти 450 млн евро", - цитирует агентство BNS высказывание главы военного ведомства республики. В январе Литва сообщила о передаче Украине двух вертолетов Ми-8 и зенитных пушек ближнего радиуса действия L-70. "Пакет помощи Украине включает свыше десяти зенитных орудий L-70, боеприпасы и два вертолета Mи-8. Общая стоимость данной партии составляет примерно 125 млн евро", - сказал Анушаускас.

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