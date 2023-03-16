Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

15.03 $/bbl +/- WTI 67.61 -3.72 Brent 73.69 -3.76

Дальнее зарубежье 16.03.2023 22:28

Глава Минобороны Литвы сообщил о передаче нового пакета военной помощи Украине

Новый пакет военной помощи Литвы Украине включает 155-миллиметровые боеприпасы, внедорожники и продовольственные пайки, сообщил в четверг литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

"Общая военная помощь Литвы Украине достигнет почти 450 млн евро", - цитирует агентство BNS высказывание главы военного ведомства республики.

В январе Литва сообщила о передаче Украине двух вертолетов Ми-8 и зенитных пушек ближнего радиуса действия L-70. "Пакет помощи Украине включает свыше десяти зенитных орудий L-70, боеприпасы и два вертолета Mи-8. Общая стоимость данной партии составляет примерно 125 млн евро", - сказал Анушаускас.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЛИТВА, МИНОБОРОНЫ, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


Похожие новости


Армения намеренно затягивает переговоры по Карабаху – министр обороны Азербайджана Литва и другие государства региона не считают Россию врагом, но милитаризация Калининградской области вызывает опасения - глава Минобороны

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az