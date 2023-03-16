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Дальнее зарубежье 16.03.2023 22:53

Президент Черногории распустил парламент

Президент Черногории Мило Джуканович в четверг подписал указ о роспуске скупщины (парламента) страны после того, как не удалось утвердить новый кабинет министров, сообщает черногорская телерадиокомпания РТЦГ.

РТЦГ отмечает, что, в соответствии с принятым в стране законодательством, после роспуска скупщины выборы следует провести самое ранее через 60 дней и самое позднее через сто дней. Таким образом, они могут пройти в конце мая - начале июня.

Телерадиокомпания напоминает, что в четверг истек срок, в который лидер партии "Демократический союз" Миодраг Лекич должен был сформировать новое правительство и объявить его состав, однако он не смог заручиться необходимой поддержкой депутатов.

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Тэги: ЧЕРНОГОРИЯ, ПАРЛАМЕНТ, РОСПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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