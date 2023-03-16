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Дальнее зарубежье 16.03.2023 23:15

Вучич не питает особых надежд в связи с предстоящей встречей с представителями Косово и ЕС

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что не ждет ничего судьбоносного от встречи в субботу в Охриде (Северная Македония), в которой также примут участие премьер косовского правительства Альбин Курти и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"В Охриде будет никакой не судьбоносный день, но мы сделаем все возможное, чтобы сохранить мир", - сказал он в телеобращении в четверг.

Он заявил, что сербская сторона сделает все возможное, чтобы идти по пути лучшего взаимопонимания с косовскими албанцами, по пути нормализации, сохраняя при этом жизненно важные государственные и национальные интересы.

"Я знаю, каким должен быть итоговый результат для Сербии. Я знаю, что мы не можем потерять, знаю я и то, что мы должны сохранить - мир", - подчеркнул Вучич.

"Давайте продолжать работать над нормализацией отношений (с косовскими албанцами), давайте будем конструктивным партнером ЕС, давайте твердо соблюдать наши красные линии, о которых я говорил в скупщине (парламенте) Сербии. Я ни от чего не отказываюсь, поскольку я никому не лгал и никого не обманывал", - сказал он.

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Тэги: СЕРБИЯ, КОСОВО, ВСТРЕЧА, ОЖИДАНИЯ


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