Алиев и Путин обсудили меры, направленные на обеспечение безопасности и стабильности на Южном Кавказе

Состоялся телефонный разговор президентов Азербайджана и РФ Ильхама Алиева и Владимира Путина, сообщила в четверг вечером пресс-служба Кремля.
"Обсуждены практические меры, направленные на обеспечение безопасности и стабильности на Южном Кавказе в русле известных трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении", - следует из сообщения.
Отмечается, что "проведен также обмен мнениями по вопросам развития транспортно-логистических и экономических связей в регионе".
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