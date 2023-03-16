Алиев и Путин обсудили меры, направленные на обеспечение безопасности и стабильности на Южном Кавказе

Состоялся телефонный разговор президентов Азербайджана и РФ Ильхама Алиева и Владимира Путина, сообщила в четверг вечером пресс-служба Кремля.

"Обсуждены практические меры, направленные на обеспечение безопасности и стабильности на Южном Кавказе в русле известных трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении", - следует из сообщения.

Отмечается, что "проведен также обмен мнениями по вопросам развития транспортно-логистических и экономических связей в регионе".