Южная Корея и США на следующей неделе начнут новые масштабные совместные военные учения

Южная Корея и США планируют в понедельник начать первые за пять лет масштабные совместные учения по высадке морского десанта, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейские ВМС и Корпус морской пехоты.
"Предстоящие учения продемонстрируют волю южнокорейско-американского альянса к достижению "мира через силу", мы еще больше укрепим нашу совместную оборону для защиты Южной Кореи", - сообщил командующий Корпусом морской пехоты генерал-лейтенант Ким Ге Хван.
"Ренхап" отмечает, что эти учения не проводились с 2018 года на фоне стремления администрации предыдущего президента Мун Чжэ Ина к межкорейскому сближению. Их возобновление - стремление союзников совершенствовать меры по совместному противодействию ядерным и ракетным угрозам со стороны КНДР.
Планируется, что в рамках учений Сеул и Вашингтон задействуют морской десант силой до дивизии, 30 кораблей, включая универсальные десантные корабли союзников, около 70 самолетов, в том числе истребители F-35B, ударные вертолеты AH-64 Apache и порядка 50 плавающих машин десанта.
В ходе учений, как ожидается, буду отрабатываться разминирование побережья, обеспечение огневой поддержки при высадке морского десанта, а также проведение воздушных и морских десантных операций.
По словам официальных лиц, впервые в учениях примут участие около 40 военнослужащих морской пехоты Великобритании, в качестве наблюдателей будут присутствовать представители Австралии, Франции и Филиппин.
Как сообщалось, в понедельник стартовали совместные военные учения США и Южной Кореи Freedom Shield.
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