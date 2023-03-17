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Дальнее зарубежье 17.03.2023 09:31

США после инцидента с беспилотником над Черным морем проводят переоценку операций с их использованием

США оценивают потери и выгоды от своих операций с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в районе Черного моря после недавнего инцидента с американским беспилотником, сообщил CNN со ссылками на нескольких источников из числа официальных лиц.

Американские военные "изучают маршруты БПЛА и оценивают, как снизить риск конфликта с российскими военными", поскольку российская авиация действует в районе Крыма, отмечает телеканал.

Пентагон планирует проанализировать общие затраты и выгоды от выполнения этих миссий, сравнив потенциальную разведывательную ценность конкретного маршрута с риском эскалации отношений с Россией.

По словам высокопоставленного источника, некоторые американские военные США обеспокоены тем, что ограничение маршрутов беспилотных летательных аппаратов повлияет на сбор разведданных, связанных с ситуацией вокруг Украины, "но у США есть потенциальные альтернативы для сбора разведданных, такие как спутники-шпионы".

Источники отметили, что до завершения анализа ситуации Соединенные Штаты будут продолжать полеты беспилотников. Один из них - той же модели, что и рухнувший в море - уже был отправлен в район инцидента. В его задачу входит обследование места крушения и наблюдение за действиями России, которая пытается обнаружить обломки.

Во вторник Европейское командование ВС США сообщило, что, по его данным, американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черное море после того, как его задел российский истребитель Су-27.

Российские военные в свою очередь заявили, что истребители РФ не применяли вооружение против беспилотника США над Черным морем, причиной падения стало резкое маневрирования.

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Тэги: США, БЕСПИЛОТНИКИ, ОПЕРАЦИИ, ПЕРЕОЦЕНКА


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