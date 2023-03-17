Манат подешевел к евро, подорожал к лире, стабилен к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 17 марта сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 17 марта ЦБА установил на уровне 1.8104 манат/1EUR (16 марта - 1.8024 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 17 марта сохранил на уровне 0.0223 манат/1RUB.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 17 марта ЦБА установил на уровне 0.0894 манат/1TRY (16 марта - 0.0896 манат/1TRY).

Б.Рустамбеков