Азербайджано-российский товарооборот в январе-феврале вырос на 88%

Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам января-февраля 2023 года составил $761 млн 547,77 тыс., что на 87,8% больше показателя годом ранее, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана.

По данным ГТК, на долю торговых операций с Россией пришлось 10,62% всего внешнеторгового оборота Азербайджана за январь-февраль 2023 года.

В отчетном периоде объем экспорта азербайджанской продукции в РФ составил $195 млн 934,89 тыс. (рост на 59,3%). В целом, на поставки в Россию пришлось 4,33% азербайджанского экспорта.

Импорт российской продукции в Азербайджан в январе-феврале составил $565 млн 612,88 тыс. (рост в 2 раза). В общем объеме импорта товаров в Азербайджан на долю поставок из России пришлось 21,34%.

Таким образом, по данным ГТК, отрицательное сальдо Азербайджана в экспортно-импортных отношениях с РФ в январе-феврале 2023 года составило $369 млн 677,99 тыс.

Как сообщалось ранее, по итогам 2022 года азербайджано-российский товарооборот составил $3 млрд 710 млн 239,41 тыс., что на 23,9% больше показателя 2021 года.

Б.Рустамбеков