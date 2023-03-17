First Republic Bank получил $30 млрд помощи от 11 банков

Американский First Republic Bank получил $30 млрд в виде депозитов от 11 крупных банков США, включая JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc. и Wells Fargo & Co.
Тем не менее, акции First Republic Bank упали 17% на дополнительных торгах в четверг, поскольку банк объявил о приостановке выплаты дивидендов.
Как говорится в совместном пресс-релизе 11 банков, JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo разместят по $5 млрд на депозитах в First Republic Bank, Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley - по $2,5 млрд, а BNY Mellon, PNC Financial Services Group, State Street Corp., Truist Financial Corp. и U.S. Banсorp - по $1 млрд.
"Это решение отражает доверие к First Republic и банкам всех размеров, демонстрируя нашу готовность помочь фининститутам продолжать обслуживать их клиентов. Региональные, средние по размеру и небольшие банки крайне важны для здорового функционирования финансовой системы США", - отмечается в пресс-релизе 11 банков.
Ранее на этой неделе агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что First Republic Bank рассматривает возможность продажи бизнеса наряду с другими стратегическими вариантами.
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