Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

16.03 $/bbl +/- WTI 68.35 +0.74 Brent 74.70 +1.01

Финансы 17.03.2023 11:34

First Republic Bank получил $30 млрд помощи от 11 банков

Американский First Republic Bank получил $30 млрд в виде депозитов от 11 крупных банков США, включая JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc. и Wells Fargo & Co.

Тем не менее, акции First Republic Bank упали 17% на дополнительных торгах в четверг, поскольку банк объявил о приостановке выплаты дивидендов.

Как говорится в совместном пресс-релизе 11 банков, JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo разместят по $5 млрд на депозитах в First Republic Bank, Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley - по $2,5 млрд, а BNY Mellon, PNC Financial Services Group, State Street Corp., Truist Financial Corp. и U.S. Banсorp - по $1 млрд.

"Это решение отражает доверие к First Republic и банкам всех размеров, демонстрируя нашу готовность помочь фининститутам продолжать обслуживать их клиентов. Региональные, средние по размеру и небольшие банки крайне важны для здорового функционирования финансовой системы США", - отмечается в пресс-релизе 11 банков.

Ранее на этой неделе агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что First Republic Bank рассматривает возможность продажи бизнеса наряду с другими стратегическими вариантами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, БАНК, ПОМОЩЬ, ДИВИДЕНДЫ


Похожие новости


Экономисты Goldman ждут падения базовой инфляции в США до 2,9% к концу 2023г Азербайджанец Садыгов из «Газпрома» попал под санкции США США вводят блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка Старейший банк США BNY Mellon выходит на рынок криптовалют Goldman Sachs сменил руководство ключевого подразделения - по сделкам M&A Глава Morgan Stanley Горман вылечился от коронавируса Трамп объявил о санкциях против Национального банка Ирана - ТВ HSBC неожиданно сменил главу американского подразделения Вознаграждение главы Bank of America выросло на 15% в 2018г, как и годом ранее Белый дом опроверг информацию, что дочь президента Трампа хочет стать президентом Всемирного банка

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az