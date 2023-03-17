Бердымухамедов заявил о готовности Туркменистана рассмотреть вопрос о поставках газа в Турцию

Туркменистан готов уже сегодня рассмотреть вопрос поставок своего газа в Турцию, заявил председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
"Мы, будучи тюркскими государствами, укрепив нашу нормативно-правовую базу, сможем посредством политики диверсификации донести туркменское тепло до каждой турецкой семьи. Прежде всего Туркменистан готов уже сегодня рассмотреть вопрос поставки своего газа в Турцию", - заявил он, выступая на саммите Организации тюркских государств (ОТГ) как представитель страны-наблюдателя и член Совета старейшин ОТГ. Его цитирует Государственное информационное агентство Туркменистана.
Глава Народного Совета Туркменистана также предложил параллельно с газопроводом проложить в Турцию и линию электропередачи.
"Это только то, что касается углеводородных ресурсов. В отношении энергетики, если возникнет необходимость, мы сможем параллельно с газопроводом проложить и линию электропередачи", - цитирует Бердымухамедова информагентство.
Он подтвердил готовность Туркменистана к реализации многих совместных масштабных проектов.
Гурбангулы Бердымухамедов совершил в четверг рабочий визит в Турцию, где по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана принял участие во внеочередном заседании Совета глав государств ОТГ.
Членами ОТГ являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Туркменистан и Венгрия имеют статус наблюдателя в ОТГ.
На нынешнем саммите Гурбангулы Бердымухамедов выразил надежду, что в следующий визит туркменского президента Туркменистан будет принят в ОТГ.
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