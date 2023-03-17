Джаббарова из PASHA Sigorta избрана главой НС ASA

Председатель правления СК «PASHA Sigorta» Ульвия Джаббарова избрана главой Наблюдательного совета Ассоциации страховщиков Азербайджана (ASA). В сообщении Ассоциации отмечается, что выборы главы НС состоялись на внеочередном заседании ASA 16 марта. Пост главы НС ASA оставался вакантным с 30 декабря 2022 года в связи с истечением полномочий Азера Алиева. Р.Ахмедов

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