Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

16.03 $/bbl +/- WTI 68.35 +0.74 Brent 74.70 +1.01

Карабах 17.03.2023 11:23

Qarabağ Steel и Thermo Natural Azerbaijan вложат около 36 млн манатов в создание предприятий в промпарке в Агдаме

ООО «Qarabağ Steel» и ООО «Thermo Natural Azerbaijan» стали резидентами Агдамского промышленного парка, сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

Джаббаров в соцсети Facebook написал, что Qarabağ Steel и Thermo Natural Azerbaijan вложат около 36 млн манатов в реализацию двух проектов на территории парка, что позволит создать свыше 130 постоянных рабочих мест.

Таким образом, число резидентов Агдамского промпарка достигло 14, отметил министр.

Кроме этого, статус нерезидента имеют 3 компании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая 2021 года подписал указ о создании Агдамского промышленного парка. Территория промпарка составляет 190 га. Инвестиции резидентов в создание предприятий на территории Агдамского промышленного парка оцениваются свыше 100 млн манатов.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АГДАМ, ПРОМПАРК, РЕЗИДЕНТЫ


Похожие новости


Новые резиденты промпарка в Агдаме вложат 27 млн манатов - Джаббаров Компании готовы инвестировать до 60 млн манатов в новые проекты в Агдамском промпарке - Джаббаров В Агдамском промпарке в августе начнется реализация проектов - Джаббаров Территория Агдамского промпарка полностью разминирована Число резидентов промпарка в Агдаме увеличилось до 7 Инвестиции 5 резидентов Агдамского промпарка оцениваются около 37 млн манатов Smartpoint в течение 6 месяцев построит в Агдамском промпарке предприятие по производству фонарных столбов Инвестиции в создание предприятий в промпарке Агдама на краткосрочный период оцениваются до 25 млн манатов, на долгосрочный – в 100 млн манатов Власти Азербайджана рассматривают 5 проектов для Агдамского промпарка - Джаббаров Территория Агдамского промпарка очищается от мин - Джаббаров

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az