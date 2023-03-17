Qarabağ Steel и Thermo Natural Azerbaijan вложат около 36 млн манатов в создание предприятий в промпарке в Агдаме

ООО «Qarabağ Steel» и ООО «Thermo Natural Azerbaijan» стали резидентами Агдамского промышленного парка, сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

Джаббаров в соцсети Facebook написал, что Qarabağ Steel и Thermo Natural Azerbaijan вложат около 36 млн манатов в реализацию двух проектов на территории парка, что позволит создать свыше 130 постоянных рабочих мест.

Таким образом, число резидентов Агдамского промпарка достигло 14, отметил министр.

Кроме этого, статус нерезидента имеют 3 компании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая 2021 года подписал указ о создании Агдамского промышленного парка. Территория промпарка составляет 190 га. Инвестиции резидентов в создание предприятий на территории Агдамского промышленного парка оцениваются свыше 100 млн манатов.

Р.Ахмедов