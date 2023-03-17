Британия закупает у Швеции 14 САУ Archer взамен отправленной в Украину артиллерии

Британская армия приобретает у Швеции в марте 14 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) Archer на замену системам, поставленным Лондоном Киеву, сообщает Defense news со ссылкой на Минобороны Великобритании.

"Первые 14 артиллерийских систем Archer поступят в британскую армию в этом месяце, и будут полностью готовыми к применению к следующему апрелю. Они станут временной заменой 32 САУ AS-90, которые Соединенное Королевство пожертвовало вооруженным силам Украины", - приводит издание выдержки из заявления ведомства.

САУ Archer будут стоять на вооружении британской армии, пока она не получит более новые образцы мобильной артиллерии в рамках программы, которая предполагает реализацию подобных поставок в конце 2020-х годов.

В январе власти Швеции приняли решение выделить Украине новый пакет военной помощи, в который, в частности, вошли САУ Archer.

Шведскую САУ Archer производства BAE Systems AB эксплуатируют с 2014 года. Ее особенность - полная автоматизация процесса заряжания, в результате чего у САУ повышенный темп стрельбы, имеется режим многократного одновременного поражения цели, когда снаряды ложатся в цель без остановки или с очень небольшими промежутками по времени. Дальность стрельбы - до 40 км обычными снарядами и до 60 км при применении высокоточных боеприпасов, включая 155-мм управляемые активно-реактивные снаряды увеличенной дальности Excalibur M982. Боезапас САУ - 21 выстрел, она способна двигаться по пересеченной местности со скоростью до 70 км/ч.

На вооружении армии Швеции состоит примерно 50 САУ. В середине 2022 года правительство заключило контракт на поставки еще 24 установок.