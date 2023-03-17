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Дальнее зарубежье 17.03.2023 16:03

Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом 20-22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, запланирован также обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене.

Состоится подписание ряда важных двусторонних документов, сообщила пресс-служба Кремля.

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Тэги: РОССИЯ, КНР, ВИЗИТ


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