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Финансы 17.03.2023 16:32

Банки США привлекли $165 млрд в рамках кредитных программ ФРС за неделю после краха SVB

Американские банки привлекли почти $165 млрд в рамках двух кредитных программ Федеральной резервной системы (ФРС) за неделю с момента краха Silicon Valley Bank (SVB).

Как говорится в сообщении ФРС, объем заимствований в рамках обычной программы предоставления ликвидности за неделю, завершившуюся 15 марта, вырос до $152,82 млрд, что является рекордным максимумом. Неделей ранее этот показатель составил $4,58 млрд.

Предыдущий рекорд заимствований в рамках этой программы - $111 млрд - был зафиксирован в период финансового кризиса 2008 года.

Кроме того, банки привлекли $11,9 млрд в рамках экстренной программы Bank Term Funding Program (BTFP), запущенной Федрезервом в минувшие выходные вслед за крахом SVB.

Крупные объемы спроса на кредиты ФРС показывают, что напряженность в банковской системе сохраняется в связи с оттоком средств с депозитов некоторых фининститутов, отмечает агентство Bloomberg.

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Тэги: США, ФРС, БАНКИ, ЗАЙМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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