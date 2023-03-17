Азербайджан увеличил в январе-феврале производство электроэнергии на 6%, экспорт – в 1,7 раза

Производство электроэнергии в Азербайджане в январе-феврале 2023 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,9% - до 5 млрд 176,9 тыс. кВт/ч, сообщил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.
«В январе-феврале 2023 года, по оперативным данным, производство электроэнергии в Азербайджане составило 5 млрд 176,9 млн кВт/час. При этом, 4 млрд 998,8 млн кВт/ч в отчетный период пришлось на теплоэлектростанции (97% всей выработки), 178,1 млн кВт/ч – на возобновляемые источники энергии (ВИЭ, 3% от выработки)», - написал Шахбазов в Twitter.
В структуре ВИЭ 121,6 млн кВт/ч пришлось на гидроэлектростанции, 9,1 млн кВт/ч – на ветряные, 8,4 млн кВт/ч – на солнечные и 39 млн кВт/ч – на завод по переработке твердых бытовых отходов.
Шахбазов подчеркнул, что в январе-феврале 2023 года экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 840,1 млн кВт/ч (+70,2% - ИФ-Аз), импорт – 21 млн кВт/ч (-1,9%).
В 2022 году производство электроэнергии в Азербайджане составило 28 млрд 988,5 тыс. кВт/час (рост на 4%). При этом экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 3 млрд 3,8 млн кВт/час (рост на 79,5%), импорт - 137,1 млн кВт/час (спад на 9,6%).
Н.Аббасова
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