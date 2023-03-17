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Макроэкономика 17.03.2023 11:43

Госбюджет Азербайджана в январе-феврале исполнен с профицитом в 2,2 млрд манатов

Профицит госбюджета Азербайджана в январе-феврале 2023 года по оперативным данным составил 2 млрд 217,2 млн манатов или 11,2% ВВП за отчетный период, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно оперативным данным Минфина, доходы госбюджета составили 5 млрд 877,6 млн манатов (рост по сравнению с январем-февралем 2022 года на 27,1%), расходы – 3 млрд 660,4 млн манатов (рост на 36,3%).

Номинальный объем ВВП Азербайджана за январь-февраль составил 19 млрд 812,5 млн манатов.

Прогноз по доходам госбюджета на 2023 год составляет 30 млрд 773,978 млн манатов, расходам - 33 млрд 353,278 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2023 год прогнозируется на уровне 2 млрд 579,3 млн манатов или 2,4% ВВП.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ГОСБЮДЖЕТ, ПРОФИЦИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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