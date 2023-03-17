Асадов назвал основной фактор роста инфляции в Азербайджане в 2022г

Рост инфляции в Азербайджане в 2022 году был связан, в основном, с подорожанием импортной продукции, заявил премьер-министр Али Асадов.

«Инфляция в последние годы стала большой проблемой во всем мире. В частности, наблюдается рост темпов инфляции в странах, являющихся нашими торговыми партнерами. В этих странах среднегодовая инфляция составила 20,4%. Этот процесс сказался и на повышении уровня цен в Азербайджане», - сказал Асадов в пятницу при обсуждении парламентом отчета правительства за 2022 год.

Премьер отметил, что среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2022 году составила 13,9%. «В частности, серьезное влияние на внутреннюю продовольственную инфляцию оказал рост цен на импортируемую продукцию. Индекс цен на импортную продукцию за год вырос более чем на 22%», - добавил Асадов.

Б.Рустамбеков