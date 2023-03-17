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Макроэкономика 17.03.2023 12:11

Асадов назвал основной фактор роста инфляции в Азербайджане в 2022г

Рост инфляции в Азербайджане в 2022 году был связан, в основном, с подорожанием импортной продукции, заявил премьер-министр Али Асадов.

«Инфляция в последние годы стала большой проблемой во всем мире. В частности, наблюдается рост темпов инфляции в странах, являющихся нашими торговыми партнерами. В этих странах среднегодовая инфляция составила 20,4%. Этот процесс сказался и на повышении уровня цен в Азербайджане», - сказал Асадов в пятницу при обсуждении парламентом отчета правительства за 2022 год.

Премьер отметил, что среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2022 году составила 13,9%. «В частности, серьезное влияние на внутреннюю продовольственную инфляцию оказал рост цен на импортируемую продукцию. Индекс цен на импортную продукцию за год вырос более чем на 22%», - добавил Асадов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕМЬЕР, ИНФЛЯЦИЯ, ПРИЧИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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