Транспортировка нефти по БТД в январе-феврале выросла на 8%

Объем прокачки нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в январе-феврале 2023 года составил 4 млн 628,7 тыс. тонн, что на 8,2% выше показателя января-февраля 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В январе-феврале 2023 года по нефтепроводу БТД прокачано 76,5% от общего объема нефти, транспортированной по магистральным нефтепроводам Азербайджана.

По данным ведомства, прокачка транзитной нефти по БТД в январе-феврале 2023 года составила 626,7 тыс. тонн (спад на 21,8%).

Объем прокачки нефти по трубопроводу БТД в 2022 году составил 29 млн 749,6 тыс. тонн (рост на 12,6%), в том числе транзитной нефти - 5 млн 103,9 тыс. тонн (рост на 41,8%).

В настоящее время по нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз, а также нефть компании SOCAR. Также по БТД осуществляется прокачка нефти из ряда других стран региона Каспийского моря.

Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане - 443 км, Грузии - 249 км, Турции - 1,076 тыс. км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.

Акционерами BTC Co. являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); MOL (8,9%); Equinor (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); ExxonMobil (2,5%); INPEX (2,5%), TotalEnergies (5%) и ONGCVidesh (2,36%).

Н.Аббасова