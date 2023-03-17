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Бизнес и законодательство 17.03.2023 12:29

Асадов: 8 из 12 крупных госкомпаний имеют потенциал для выплаты дивидендов

Доходы крупных госкомпаний, переданных в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга (AИX), в 2022 году увеличились на 52% за счет повышения эффективности работы компаний, заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

«В результате эффективной работы компаний, переданных под управление AИX, их доходы (в 2022г – ИФ) увеличились на 52%, а показатель EBITDA - на 85%», - сказал Асадов в пятницу при обсуждении парламентом отчета правительства за 2022 год.

По его словам, в настоящее время 8 из 12 крупных госкомпаний (находящихся в управлении АИХ – ИФ) имеют потенциал для выплаты дивидендов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АСАДОВ, ГОСКОМПАНИИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ

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