Азербайджан увеличил в январе-феврале экспорт газа с Шах-Дениз на 10%

Экспорт азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в январе-феврале 2023 года составил 3 млрд 601 млн кубометров, что на 10,1% выше показателя января-февраля 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

На долю экспорта газа с месторождения Шах-Дениз пришлось 45,8% от общего объема газа, транспортированного по магистральным газопроводам в январе-феврале 2023 года.

В целом, магистральными газопроводами Азербайджана за январе-феврале 2023 года транспортировано 7 млрд 860,8 млн кубометров газа (рост на 12,7%).

Как сообщалось, в 2022 году экспорт газа с месторождения Шах-Дениз в 2022 году составил 20 млрд 803,7 млн кубометров (рост на 18,1%).

Газ с месторождения Шах-Дениз в настоящее время экспортируется в Грузию, Турцию и в Европу (Италия, Греция, Болгария и Румыния).

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: bp (оператор – 29,99%), ЛУКОЙЛ (19,99%), TPAO (19%), SOCAR (14,35%), NICO (10%) и ЗАО «Cenub Qaz Dehlizi» (6,67%).

Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.

Н.Аббасова