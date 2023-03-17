Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

16.03 $/bbl +/- WTI 68.35 +0.74 Brent 74.70 +1.01

ТЭК 17.03.2023 12:31

Азербайджан увеличил в январе-феврале экспорт газа с Шах-Дениз на 10%

Экспорт азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в январе-феврале 2023 года составил 3 млрд 601 млн кубометров, что на 10,1% выше показателя января-февраля 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

На долю экспорта газа с месторождения Шах-Дениз пришлось 45,8% от общего объема газа, транспортированного по магистральным газопроводам в январе-феврале 2023 года.

В целом, магистральными газопроводами Азербайджана за январе-феврале 2023 года транспортировано 7 млрд 860,8 млн кубометров газа (рост на 12,7%).

Как сообщалось, в 2022 году экспорт газа с месторождения Шах-Дениз в 2022 году составил 20 млрд 803,7 млн кубометров (рост на 18,1%).

Газ с месторождения Шах-Дениз в настоящее время экспортируется в Грузию, Турцию и в Европу (Италия, Греция, Болгария и Румыния).

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: bp (оператор – 29,99%), ЛУКОЙЛ (19,99%), TPAO (19%), SOCAR (14,35%), NICO (10%) и ЗАО «Cenub Qaz Dehlizi» (6,67%).

Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ШАХ/ДЕНИЗ, ГАЗ, ЭКСПОРТ


Похожие новости


Азербайджан увеличил в январе экспорт газа с Шах-Дениз почти на 13% Азербайджан увеличил в 2022г экспорт газа с Шах-Дениз на 18% Азербайджан в январе-августе увеличил экспорт газа с Шах-Дениз на 20% Азербайджан в январе-июле увеличил экспорт газа с Шах-Дениз на 23% Азербайджан в I полугодии увеличил экспорт газа с Шах-Дениз на 22% Азербайджан в январе-апреле увеличил экспорт газа с Шах-Дениз почти на 14% Азербайджан в I квартале увеличил экспорт газа с Шах-Дениз почти на 11% Азербайджан в январе увеличил экспорт газа с Шах-Дениз почти на 5% Экспорт газа с Шах-Дениз в 2021г вырос в 1,4 раза Экспорт газа с Шах-Дениз в январе-ноябре вырос в 1,4 раза

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az