Азербайджан открыл таможенный пост «Ханоба» на границе с Россией

Таможенный пост «Ханоба» Северного территориального Главного таможенного управления Азербайджана, расположенный на границе с Россией, введен в эксплуатацию в пятницу, сообщают азербайджанские СМИ.
В церемонии открытия приняли участие официальные лица Азербайджана и России.
Строительные работы на таможенном посту велись в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева, подписанным в апреле 2020 года.
Открытие таможенного поста «Ханоба», оснащенного самым современным оборудованием, будет способствовать более быстрой перевозке грузов по международному транспортному коридору «Север-Юг», облегчению пограничных процессов, расширению транзитных возможностей Азербайджана, в частности, полной ликвидации очередей на азербайджано-российской границе.
Р.Керимов
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