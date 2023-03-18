СК AtaSigorta сократила в 2022г премии в 2,3 раза, убыток – почти в 4 раза

Азербайджанская страховая компания "AtaSigorta" завершила 2022 год с убытком в 574 тыс. 354,53 манатов, что в 3,9 раза меньше показателя 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в страховой компании.
Согласно опубликованной финотчетности, за 2022 год доходы компании составили 11 млн 75 тыс. 961,09 манатов. В том числе страховые премии составили 5 млн 311,217 тыс. манатов (спад по сравнению с 2021 годом в 2,3 раза - ИФ), инвестиционные доходы – 1 млн 107,989 тыс. манатов. Остальные доходы за отчетный год были получены по другим статьям.
Расходы компании за прошлый год составили 11 млн 651 тыс. 315,62 манатов. В том числе объем страховых выплат – 5 млн 394,89 тыс. манатов (спад по сравнению с 2021 годом на 36,8% - ИФ), на ведение страхового дела – 4 млн 460,463 тыс. манатов, риски, переданные на перестрахование – 1 млн 262,037 тыс. манатов, остальные расходы составили другие статьи.
В 2022 году активы компании сократились на 19% - до 14 млн 127,19 тыс. манатов, обязательства – в 1,8 раза - до 5 млн 105,834 тыс. манатов. Капитал компании в прошлом году увеличился на 9,4% - до 9 млн 21,356 тыс. манатов.
Уставный капитал компании в 2022 году остался на уровне 14,6 млн манатов.
В 2022 году объем депозитов компании, размещенных в банках, вырос на 24,8% - до 4 млн 618,336 тыс.манатов.
AtaSigorta получила лицензию на страховую деятельность в сентябре 2004 года.
Х.Насирзаде
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