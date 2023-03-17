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Дальнее зарубежье 17.03.2023 18:03

Президент Южной Кореи призвал Токио к сотрудничеству в создании полупроводников и батарей

Сеулу и Токио следует расширять сотрудничество в сфере высокотехнологичной индустрии, заявил в пятницу президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на встрече с бизнесменами обеих стран.

"Я думаю, у наших стран есть много пространства для сотрудничества в новых наукоемких отраслях промышленности будущего, включая переход на цифровые технологии, полупроводники, батареи, электромобили (...) Правительства сделают все, чтобы помочь вам свободно взаимодействовать и создавать инновационные возможности для бизнеса", - приводит Associated Press (AP) его слова, обращенные к представителям деловых кругов.

В свою очередь в офисе южнокорейского президента сообщили, что Юн Сок Ёль призывал обе страны совместно заниматься такими вопросами, как обеспечение экономической безопасности, защита цепочек поставок товаров, климатические изменения. Президент также напомнил о соглашении между японской Федерацией экономических организаций "Кэйданрэн" и Федерацией корейской промышленности о создании каждой из них фонда для проведения совместных исследований и организации взаимных поездок молодежи двух стран.

На встрече, в частности, присутствовали представители компаний Samsung Electronics Co., Ltd и SK Group, Sumitomo Chemical Co., Ltd. и Mitsui & Co.

AP напоминает, что визит Юн Сок Ёля в Токио стал первым подобным саммитом Японии и Южной Кореи за 12 лет. При этом перед саммитом Япония согласилась отменить введенные в 2019 году меры экспортного контроля в отношении южнокорейской высокотехнологичной продукции, нужной для создания компьютерных микросхем. Сеул в ответ отзовет жалобу во Всемирную торговую организацию, как только ограничения снимут.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ЯПОНИЯ, ЭКОНОМИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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