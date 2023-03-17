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Регион 17.03.2023 15:02

В Туркменистане выдвинули кандидатуру Эрдогана на Нобелевскую премию мира

Председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил выдвинуть президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира за большой вклад в дело укрепления мира и безопасности, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

"Он проводит большую работу для обеспечения мирной жизни не только своего народа, но и всех мусульманских народов", - сказал Бердымухамедов, выступая в Анкаре на саммите Организации тюркских государств (ОТГ) как представитель страны-наблюдателя и член Совета старейшин ОТГ.

Бердымухамедов отметил большой вклад Эрдогана в дело укрепления мира, безопасности и устойчивого развития в региональном и глобальном масштабе, а также взаимопонимания и солидарности в международных отношениях.

"Исходя из этого, предлагается выдвинуть президента Турецкой Республики на Нобелевскую премию мира, и мы полностью поддерживаем все соответствующие предложения", - добавил Бердымухамедов.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ЭРДОГАН, НОБЕЛЕВСКАЯ


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