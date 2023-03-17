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Регион 17.03.2023 17:26

Глава британского МИД пообещал Грузии продолжить поддержку на пути евроатлантической интеграции

Находящийся в Тбилиси с официальным визитом глава британского МИД Джеймс Клеверли заявляет, что Великобритания продолжит поддерживать евроатлантические устремления Грузии.

"Мы продолжим поддержку евроатлантических устремлений Грузии. В 2023 году посольство Великобритании вместе с румынским посольством будет действовать как контактное лицо НАТО в Грузии", - сказал он в пятницу на совместном с грузинским коллегой Илией Дарчиашвили брифинге.

Клеверли также заявил о поддержке Великобританией суверенитета и территориальной целостности Грузии. По его словам, Лондон тесно сотрудничает с Тбилиси, в том числе, для того, чтобы Грузия самостоятельно определяла свое будущее без вмешательства РФ.

В свою очередь глава МИД Грузии на брифинге заявил, что на встрече с британским коллегой обсуждались вопросы, касающиеся европейской и евроатлантической интеграции республики, растущего значения региона Черного моря как в сфере безопасности, так и в экономической и энергетических областях. По его словам, детально была рассмотрена текущая обстановка в регионе.

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Тэги: ГРУЗИЯ, БРИТАНИЯ, НАТО, ИНТЕГРАЦИЯ

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