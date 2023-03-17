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Дальнее зарубежье 17.03.2023 18:27

Словакия передаст Украине истребители МиГ-29

Истребители МиГ-29, которые стоят на вооружении армии Словакии, передадут Украине, сообщает в пятницу словацкое издание "Нови час" со ссылкой на главу правительства страны Эдуарда Хегера.

"Словакия направит истребители МиГ-29 в Украину", - приводит издание его слова по итогам встречи кабинета министров.

Ранее сообщалось, что члены комиссии по обороне и безопасности Национального совета (парламента) Словакии обсудили на специальном заседании на этой неделе возможность передачи Украине истребителей МиГ-29.

Отмечалось, что всего Словакия может передать Украине 13 таких самолетов.

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Тэги: СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, ИСТРЕБИТЕЛИ, ПОСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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