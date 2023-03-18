Nakhchivansıgorta сократила в 2022г премии на 7%, прибыль – увеличила почти на 12%

Единственная региональная страховая компания Азербайджана - «Nakhchivansıgorta» - завершила 2022 год с чистой прибылью в 1 млн 5 тыс. 541,87 манатов, что на 11,7% больше показателя по итогам 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в страховой компании.
Согласно опубликованной финотчетности, за 2022 год доходы компании составили 2 млн 930 тыс. 778,64 манатов. В том числе страховые премии составили 2 млн 332,585 тыс. манатов (спад по сравнению с 2021 годом на 7% - ИФ), инвестиционные доходы – 375,213 тыс. манатов. Остальные доходы за отчетный год были получены по другим статьям.
Расходы компании за прошлый год составили 1 млн 673 тыс. 851,3 манатов. В том числе объем страховых выплат – 606,987 тыс. манатов (рост по сравнению с 2021 годом на 43,7% - ИФ), на ведение страхового дела – 799,987 тыс. манатов, риски, переданные на перестрахование – 14,219 тыс. манатов, остальные расходы составили другие статьи.
В 2022 году активы компании увеличились на 8,6% - до 10 млн 404,506 тыс. манатов, обязательства сократились на 5,1% - до 2 млн 64,134 тыс. манатов.
Капитал компании в прошлом году увеличился на 12,6% - до 8 млн 340,373 тыс. манатов. При этом уставный капитал компании в 2022 году вырос на 9,1% - до 7 млн 70 манатов.
В 2022 году объем депозитов компании, размещенных в банках, вырос на 13,9% - до 4 млн 100 тыс.манатов.
ОАО «Nakhchivansıgorta» создано в марте 2014 года.
Х.Насирзаде
Алиев: если Армения хочет жить спокойно на территории в 29 тыс. кв. км, то Ереван должен принять условие Азербайджана
Страны-покровители Армении объявили информационную войну Азербайджану - Алиев
Власти Азербайджана прогнозируют рост численности населения страны к 2040г до 12,5 млн человек
Руководство TikTok изучает возможные сделки по продаже соцсети
В Азербайджане свыше 460 военнослужащих за безупречную службу получат жилье
Алиев уволил главу ИВ Ордубадского района
В Азербайджане ощутили землетрясение в Иране магнитудой 5,6
Ряд стран ЕС подпишет соглашение о закупке артиллерийских снарядов для ВСУ
Шольц: ордер МУС на арест Путина показывает, что «никто не выше закона»
Зеленский назвал решение МУС о выдаче ордера на арест Путина «историческим»
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Кэшбэк в размере 2% будет начисляться при платежах за границей картами Birbank Visa
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна