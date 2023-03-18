Nakhchivansıgorta сократила в 2022г премии на 7%, прибыль – увеличила почти на 12%

Единственная региональная страховая компания Азербайджана - «Nakhchivansıgorta» - завершила 2022 год с чистой прибылью в 1 млн 5 тыс. 541,87 манатов, что на 11,7% больше показателя по итогам 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в страховой компании.

Согласно опубликованной финотчетности, за 2022 год доходы компании составили 2 млн 930 тыс. 778,64 манатов. В том числе страховые премии составили 2 млн 332,585 тыс. манатов (спад по сравнению с 2021 годом на 7% - ИФ), инвестиционные доходы – 375,213 тыс. манатов. Остальные доходы за отчетный год были получены по другим статьям.

Расходы компании за прошлый год составили 1 млн 673 тыс. 851,3 манатов. В том числе объем страховых выплат – 606,987 тыс. манатов (рост по сравнению с 2021 годом на 43,7% - ИФ), на ведение страхового дела – 799,987 тыс. манатов, риски, переданные на перестрахование – 14,219 тыс. манатов, остальные расходы составили другие статьи.

В 2022 году активы компании увеличились на 8,6% - до 10 млн 404,506 тыс. манатов, обязательства сократились на 5,1% - до 2 млн 64,134 тыс. манатов.

Капитал компании в прошлом году увеличился на 12,6% - до 8 млн 340,373 тыс. манатов. При этом уставный капитал компании в 2022 году вырос на 9,1% - до 7 млн 70 манатов.

В 2022 году объем депозитов компании, размещенных в банках, вырос на 13,9% - до 4 млн 100 тыс.манатов.

ОАО «Nakhchivansıgorta» создано в марте 2014 года.

Х.Насирзаде